Microsoftが「署名拒否」を競合製品対策の戦術にしていると開発者が主張

Microsoft no longer signs Windows drivers for Process Hacker | Born's Tech and Windows World https://borncity.com/win/2021/10/23/microsoft-signiert-windows-treiber-fr-process-hacker-nicht-mehr/ Process Hackerの開発に携わるjxy-s氏やdmex氏によると、Process HackerにDPS統計やGPU統計、DirectUIフレームワークなどの新機能を実装しようとした際、ドライバーへの署名に問題が発生したとのこと。開発者がMicrosoftに報告したところ、Microsoftは「サポート範囲外です」と回答したそうです。 MicrosoftにはProcess Hackerとほぼ同機能のタスクマネージャー「Process Explorer」があり、Process Hackerに搭載されるはずだった機能と同等の機能を備えているのですが、「セキュリティ面には甘いところがある」とProcess Hacker開発陣は指摘。署名認証の制限だけではなく、Windows Defenderにマルウェア認定されたこともあることから、Microsoftが競合製品に対して「反競争的で違法な戦術」を用いて妨害を行っていると主張しています。

2021年10月25日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

