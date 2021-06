Microsoftがコード署名プロセスの弱点を突かれて誤ってルートキットに署名したことが判明

セキュリティ企業のG DATAが、Microsoftのデジタル署名が入った「Netfilter」というドライバーをマルウェアとして検出しました。アラートシステムにより誤検知の可能性が指摘されましたが、検証により陽性(実際にマルウェア)であることがわかったため、Microsoftが調査に乗り出しています。 Investigating and Mitigating Malicious Drivers – Microsoft Security Response Center https://msrc-blog.microsoft.com/2021/06/25/investigating-and-mitigating-malicious-drivers/ Microsoft signed a malicious Netfilter rootkit | G DATA https://www.gdatasoftware.com/blog/microsoft-signed-a-malicious-netfilter-rootkit Microsoft admits to signing rootkit malware in supply-chain fiasco https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-admits-to-signing-rootkit-malware-in-supply-chain-fiasco/ 複数のアンチウイルスソフトによる検査結果を公表している「Virustotal」では、当該ファイルは69件中36件のセキュリティベンダーにより「悪意があるファイル」のフラグが立てられていました。Virustotalの該当ファイルのページはすでに削除されています。

2021年06月28日 13時15分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logc_nt

