有効性約92％以上、キューバ産の新型コロナワクチン「Abdala」が登場

社会主義国家であるキューバで、新型コロナウイルスワクチン「 Abdala(アブダラ) 」が開発されました。国営のバイオテクノロジー企業であるBioCubaFarmaは、Abdalaの有効性は約92.28%と、ファイザーやモデルナのワクチンに匹敵する有効性を示していると発表しています。 Candidato vacunal "Abdala" con tres dosis, tiene una eficacia de 92,28 % | Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba http://www.minrex.gob.cu/es/candidato-vacunal-abdala-con-tres-dosis-tiene-una-eficacia-de-9228 Cuba′s COVID vaccine rivals BioNTech-Pfizer, Moderna | Americas| North and South American news impacting on Europe | DW | 27.06.2021 https://www.dw.com/en/cubas-covid-vaccine-rivals-biontech-pfizer-moderna/a-58052365 キューバでは新型コロナウイルスの感染者数が1日に2000件以上報告されており、記事作成時点ですでに1200人近くがCOVID-19で亡くなっているとのこと。そんなキューバに対して、ロシアや中国が新型コロナウイルスワクチンの提供を提案しましたが、キューバ政府はこれを拒否。さらにキューバは国連が支援するワクチン分配プロジェクト「 COVAX 」に参加していないので、ファイザーやモデルナ、アストラゼネカなどのワクチンも入手できません。 そこで、キューバの首都・ ハバナ にあるBioCubaFarmaの遺伝子工学バイオ技術センターで開発されたのが、キューバ産の新型コロナウイルスワクチン「Abdala」です。なお、Abdalaという名前は、キューバ独立革命の英雄で詩人の ホセ・マルティ が発表した詩劇「アブダラ」の主人公にちなんでいます。

2021年06月28日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

