Windowsに重大度「緊急」のゼロデイ脆弱性2件、すでに攻撃も行われている可能性

この脆弱性の影響を受けるOSのバージョンは以下の通りで、いずれも重大度は「Critical(緊急)」となっています。 ・Windows 7 (32bit) SP1 ・Windows 7 (64bit) SP1 ・Windows 8.1 (32bit) ・Windows 8.1 (64bit) ・Windows RT 8.1 ・Windows 10 (32bit) ・Windows 10 (64bit) ・Windows 10 バージョン1607 (32bit) ・Windows 10 バージョン1607 (64bit) ・Windows 10 バージョン1709 (32bit) ・Windows 10 バージョン1709 (64bit) ・Windows 10 バージョン1709 (ARM64) ・Windows 10 バージョン1803 (32bit) ・Windows 10 バージョン1803 (64bit) ・Windows 10 バージョン1803 (ARM64) ・Windows 10 バージョン1809 (32bit) ・Windows 10 バージョン1809 (64bit) ・Windows 10 バージョン1809 (ARM64) ・Windows 10 バージョン1903 (32bit) ・Windows 10 バージョン1903 (64bit) ・Windows 10 バージョン1903 (ARM64) ・Windows 10 バージョン1909 (32bit) ・Windows 10 バージョン1909 (64bit) ・Windows 10 バージョン1909 (ARM64) ・Windows Server 2008 (32bit) SP2 ・Windows Server 2008 (32bit) SP2 ServerCore ・Windows Server 2008 (32bit) for Itanium-based Systems SP2 ・Windows Server 2008 (64bit) SP1 ・Windows Server 2008 (64bit) SP1 ServerCore ・Windows Server 2008 (64bit) SP2 ・Windows Server 2008 (64bit) SP2 ServerCore ・Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems SP2 ・Windows Server 2012 ・Windows Server 2012 ServerCore ・Windows Server 2012 R2 ・Windows Server 2012 R2 ServerCore ・Windows Server 2016 ・Windows Server 2016 ServerCore ・Windows Server 2019 ・Windows Server 2019 ServerCore 記事作成時点では修正パッチがないものの、Microsoftはこの脆弱性を認識し、修正パッチの開発にも取り組んでいると述べており、毎月第2水曜日に行われるWindows Updateで配布する予定としています。

・関連記事

Windows 10のファイル共有プロトコルの脆弱性に関する修正パッチがリリースされる - GIGAZINE



Windows 10のファイル共有プロトコルに重大度「緊急」の脆弱性、修正パッチは準備中だが回避策はあり - GIGAZINE



Intel製CPUの新たな脆弱性「L1Dエビクションサンプリング」を利用してデータを引き出す攻撃「CacheOut」が報告される - GIGAZINE



Microsoftが過去14年間・2億5000万件分のカスタマーサービスの記録をネット上に流出させてしまったことが判明 - GIGAZINE



Windows 7のサポートがついに終了 - GIGAZINE



2020年03月24日 11時08分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.