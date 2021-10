10年間ビデオ通話アプリが禁止されてきたアラブ首長国連邦で突如FaceTimeが利用可能に

FaceTime suddenly starts working in UAE after years of blocks | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/10/10/facetime-suddenly-starts-working-in-uae-after-years-of-blocks アラブ首長国連邦はWhatsAppやFaceTimeといったビデオ通話アプリを長らく禁止してきました。そのため、アラブ首長国連邦で販売されているiPhoneにはFaceTimeがプリインストールされていません。規制当局はこれらのアプリを禁止する理由を公には説明しておらず、AP通信は「国営通信会社の収益を保護するためでは」と記しています。

2021年10月11日 10時14分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

