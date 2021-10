「DUNE/デューン 砂の惑星」最終予告編が公開中、砂の惑星で繰り広げられる覇権争いから宇宙戦争の幕が上がる

・関連記事

2021年公開の「デューン」「マトリックス4」は劇場公開と同時にオンラインで配信することをワーナー・ブラザーズが発表 - GIGAZINE



ブレードランナー監督がSFの金字塔「砂の惑星」を映画化、「Dune」の予告編が公開中 - GIGAZINE



「バイオハザード」のリブート映画「バイオハザード: ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」の初予告編が公開 - GIGAZINE



映画「シン・仮面ライダー」プロモーション映像公開、「レッツゴー!!ライダーキック」にのせてサイクロン号が疾走 - GIGAZINE



「マトリックス レザレクションズ」予告編公開、ネオやモーフィアスが18年の時を経て復活 - GIGAZINE



月が地球に落ちてくる人類滅亡の危機を描いた「インデペンデンス・デイ」監督の最新作「Moonfall」の予告編が公開 - GIGAZINE

2021年10月11日 13時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.