2021年10月11日 12時30分 ネットサービス

Facebookがマーケットプレイスでの「生態系保護地域」売買を禁止



持続可能性と生態系保護地域の土地の保護に取り組んでいるというFacebookが、「Facebookマーケットプレイス」でのアマゾンの熱帯雨林の土地売買を抑制するため、保護地域のありとあらゆる土地の売買を明示的に禁止するようポリシーを改めました。



Curbing Amazon Land Listings on Marketplace - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/10/curbing-amazon-land-listings-on-marketplace/





Facebook is trying to stop the sale of Amazon rainforest land on its Marketplace - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/8/22717032/facebook-marketplace-selling-amazon-land-conservation



生態系保護地域は、貴重な生物の生息地および生態系保護のために設定されていて、世界的な自然危機に取り組むために重要な土地ですが、調査により、Facebookマーケットプレイスでは、アマゾンの熱帯雨林が売買されている実態が指摘されていました。





現状を受ける形で、Facebookはポリシーを改訂し、「生態系保存区域内のあらゆる土地、不動産」を禁止コンテンツに追加しました。



また、マーケットプレイスの出品リストを国際機関の保護地域データベースと照合。ポリシー違反の可能性があるものを特定し、ブロックする試みも始めているとのことです。