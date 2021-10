秒速50m超の暴風が吹き荒れるハリケーンを世界で初めて内部から撮影することに成功

そして、ハリケーンの風速モニターとSaildrone Explorer SD 1045のカメラの映像を並べたものが以下のムービー。ハリケーンの中央部分を覆う白い部分は、風速が50ノット(毎秒約25m)を超えていることを示しています。また、流れる白い線は風の向きとなっています。 SD 1045 Inside Hurricane Sam and the Saildrone Mission Portal - YouTube NOAAの気象科学者であるグレッグ・フォルツ氏は「ハリケーンの風は数時間で急速に強まり、沿岸地域にとっては深刻な脅威となります。Saildrone Explorer SD 1045が収集したデータを利用すれば、ハリケーンが急速に強くなるのを予測するモデルを改善できると期待できます」と述べています。 Saildroneのリチャード・ジェンキンスCEOは「Saildroneのドローンはこれまでどんな調査船でも航行不可能だったハリケーンの中心を進み、ハリケーンについてのデータを収集します。北極と南極が踏破されて以降、ハリケーンこそ最後のフロンティアでした。地球上で最も過酷な気象条件の中で運用できる機体を設計できたことを誇りに思います」とコメントしました。

洋上ドローンを開発する企業・Saildroneとアメリカ海洋大気庁(NOAA)が、世界で初めて海の上を進むハリケーンを内側から撮影することに成功し、ハリケーン内で吹きすさぶ秒速50mを超える暴風と15mもある高波の映像を公開しています。 A world first: Ocean drone captures video from inside a hurricane | National Oceanic and Atmospheric Administration https://www.noaa.gov/news-release/world-first-ocean-drone-captures-video-from-inside-hurricane Saildroneの「Saildrone Explorer SD 1045」は、2021年に発生するハリケーンの内部から気象と海洋のデータを収集するために開発されたヨット型の洋上ドローンで、ソーラーパネルによる電力で大西洋上に発生するハリケーンの気象データ測定やムービーの撮影を行います。

2021年10月04日 10時48分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

