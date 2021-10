中国メーカーの減産で金属シリコンの価格が300％上昇

金属シリコンは半導体基板を始め、さまざまな素材に使用されています。この金属シリコンが主要な生産国である中国での減産に端を発し、価格が2カ月足らずで300%上昇したと報じられています。 Silicon’s 300% Surge Throws Another Price Shock at the World - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-01/silicon-s-300-surge-throws-another-price-shock-at-the-world

2021年10月04日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

