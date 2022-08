緑色の海を大量のクラゲがウジャウジャ覆い尽くす衝撃的なムービー

イスラエル自然公園局が海面を覆い尽くすクラゲの群れを撮影した空撮ムービーを公開しました。自然公園局は、クラゲの大量発生は下水による海水の汚染や気候変動などによって引き起こされたと述べています。 ים של מדוזות – רשות הטבע והגנים https://www.parks.org.il/new/meduzot-2/ Huge hordes of jellyfish spotted swarming around Haifa - The Jerusalem Post https://www.jpost.com/environment-and-climate-change/article-712617 イスラエル自然公園局がイスラエルの都市「 ハイファ 」付近の海上で撮影したムービーが以下。 ים של מדוזות - YouTube 上空から船と緑色の海が撮影されています。海面に映る白い影がクラゲです。

2022年08月03日 16時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1o_hf

