アノニマスが右翼の御用達ホスティング事業者「Epik」から10年分のデータを盗んだと発表

匿名のハッカー集団である アニノマス が、アメリカの ドメインレジストラ およびホスティング事業者である Epik から顧客情報などを含む業務データを盗み出したと宣言していたことが分かりました。アニノマスは、これらのデータを無償公開するとしています。 Anonymous: Group Alleges It Hacked Far-Right Web Host Epik https://www.dailydot.com/debug/anonymous-hack-far-right-web-host-epik/ BREAKING: DNS and host provider Epik Software hacked by Anonymous - Malcontent News https://malcontentment.com/breaking-dns-and-host-provider-epik-software-hacked-by-anonymous/ 独立系のジャーナリストであるスティーブン・モナセリ氏は2021年9月14日に、「スクープです。『極端なハッカー集団』ことアニノマスが、テキサス州共和党や人工妊娠中絶の密告サイトなどをホストしているEpikの大規模なデータセットにアクセスしました」とTwitterに投稿しました。

2021年09月15日 13時00分00秒 in メモ, セキュリティ, Posted by log1l_ks

