とろける濃厚チーズに芳醇なポルチーニ茸のクリーミーソースが楽しめるサブウェイ「クリーミーチキン ～贅沢ポルチーニソース～」2種を食べてみた

・関連記事

約20cmのカレイのから揚げがバンズからはみ出しまくりな「丸ごと!!カレイバーガー」実食、肉厚ふっくら白身がタルタル&特製甘辛しょうゆだれと絶妙ハーモニーな一品 - GIGAZINE



全ピースにスライスたまご&たまごスプレッドがのった卵尽くしなドミノ・ピザ「月見クワトロ」実食、月見系ピザ全4種を1枚にまとめた豪華ピザ - GIGAZINE



半熟卵とチーズがとろ~りなケンタッキーの期間限定「とろ~り月見チーズチキンフィレサンド」「とろ~り月見チーズ和風チキンカツサンド」試食レビュー - GIGAZINE



サブウェイのツナから「ツナのDNA」が検出できなかったとの調査結果、元から安いツナを偽装するのは無意味との指摘も - GIGAZINE



サブウェイが「うちのツナは本物のツナ」とアピールする特設サイトをオープン - GIGAZINE



最高裁判所が「サブウェイのサンドイッチは甘すぎるのでパンではない」と判決を下す - GIGAZINE



2021年09月15日 12時50分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.