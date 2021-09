2021年09月06日 14時00分 ネットサービス

「妊娠中絶密告サイト」をドメイン登録数世界一のGoDaddyが切断



ドメイン登録数が世界最大のドメインレジストラ企業であるGoDaddyが、人工妊娠中絶についての情報提供を呼びかけていたウェブサイトへのサービス提供を打ち切っていたことが分かりました。これにより、同ウェブサイトは別のプロバイダーを確保することを余儀なくされましたが、新しいプロバイダーもホスティングを拒否したため、アクセスできない状態が続いています。



アメリカ・テキサス州は2021年9月1日に、妊娠6週目以降の中絶を禁止する法律を施行しました。この法律はレイプや近親相姦といった例外規定をもうけていないほか、公的な捜査機関だけでなく第三者の私人に対しても「違反者を訴追し1万ドル(約110万円)の損害賠償請求を行うこと」を認めており、また人工妊娠中絶に携わった医療機関だけでなく、手術を受ける女性を運んだ交通機関なども訴訟の対象になると問題視されています。



中絶を禁止する法律の制定を受けて、アメリカの中絶反対団体「Texas Right to Life」は、中絶に関する情報の提供を呼びかける匿名の通報サイト「ProLifeWhistleblower.com」を開設しました。しかし、この通報サイトをホスティングしていたGoDaddyは9月2日に、通報サイトへのサービス提供の中止を通告し、24時間以内にほかのプロバイダーを確保することをTexas Right to Lifeに求めました。



伝えられるところによると、GoDaddyが通報サイトへのサービス提供を打ち切ったのは、同サイトがGoDaddyの利用規約に違反したからとのこと。GoDaddyはユニバーサルサービス規約の第5条第2項で「お客様は(中略)個人を特定できる情報を収集または回収しては(ならず、第三者による当該収集または回収を認めても)なりません」と定めており、これを含む複数の規約への違反がサービス提供中止の理由だと報じられています。





Texas Right to LifeはGoDaddyによる措置に対し、「私たちは沈黙しません。反生命主義者が私たちのウェブサイトを削除すれば、私たちはそれを元に戻します。何人も私たちが真実を語ることを妨げることはできません」との声明を発表しました。



Texas Right to Lifeが宣言したとおり、「ProLifeWhistleblower.com」はドメインレジストラのEpikにより改めてドメイン登録されました。Epikは、極右の過激派を支援したことで主要サービスから排除されることとなったGabや、白人至上主義により主要サービスから排除されることとなった8chanが使用していたことで知られているホスティングサービスです。



しかし、記事作成時点では「ProLifeWhistleblower.com」にアクセスしても通報サイトにつながらない状況が続いています。Epikは、通報サイトが再び不通になったことについて「当該サイトがEpikの利用規約に違反していると判断したので、ドメインの所有者に連絡しました。ドメインの所有者は、このドメインでのユーザー送信の収集を無効にすることに同意しました」と述べて、密告の募集がEpikの利用規約に抵触しているため通報サイトへのサービス提供を打ち切ったとの経緯を説明しました。





GoDaddyやEpikによる措置とは別に、インターネット上では人工妊娠中絶の通報を求めるウェブサイトに対する反対運動が巻き起こっています。例えば、オンライン掲示板のRedditでは偽の通報を投稿するよう呼びかける書き込みが相次いでいたほか、TikTokユーザーのSean Black氏は虚偽の通報を投稿するスクリプト「Pro-LifeBuster」を開発したと報告し、この動画には記事作成時点で8万件以上の高評価が寄せられています。同氏によると、「Pro-LifeBuster」が使用された回数は、通報サイトが閉鎖されるまでの2日間で1万5000回を超えていたとのことです。