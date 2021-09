にんにくの香りと醤油の風味が食欲をガツガツ刺激するケンタッキー「にんにく醤油チキン(骨なし)」を食べてみた

・関連記事

カリッカリの鶏皮でじゅわっと肉汁あふれる鶏ももと紅しょうがを包み込んだローソンの「鶏皮包み 紅しょうが」試食レビュー - GIGAZINE



かつ丼なのに卵でとじずにふわトロ卵をかけたピリ辛ネギ塩ダレの「かけかつめし」試食レビュー - GIGAZINE



全ピースにスライスたまご&たまごスプレッドがのった卵尽くしなドミノ・ピザ「月見クワトロ」実食、月見系ピザ全4種を1枚にまとめた豪華ピザ - GIGAZINE



カプサイシン2倍&ジョロキアソースの強烈な辛みが押し寄せるローソン「でからあげクン レッド 辛さ×2倍味」「Lチキ カミソリレッドソース味」を食べてみた - GIGAZINE



ケンタッキーのオリジナルチキンやポテトを「味変」できる「3種のディップソース」が登場、実際に食べ比べてみた - GIGAZINE



半熟卵とチーズがとろ~りなケンタッキーの期間限定「とろ~り月見チーズチキンフィレサンド」「とろ~り月見チーズ和風チキンカツサンド」試食レビュー - GIGAZINE



砕きニンニクを投入した肉厚ロースカツとすたダレ漬け豚バラ肉が超絶コッテリな「伝説のすたみなロースカツ丼 」試食レビュー - GIGAZINE



2021年09月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.