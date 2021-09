USBメモリの耐久性をテストした結果とは？

・関連記事

PCがUSBデバイスを認識した時に何が起こるのか? - GIGAZINE



USBメモリの書き換え限界寿命が来ると何が起きるのか、実際に寿命が来たケースをレポート - GIGAZINE



iPhoneのUSB電源アダプタを分解したら中身はこんな感じ、Apple純正は一体何が違うのか? - GIGAZINE



USB Type-CをDisplayPortに変換するハブはどのように選べばよいのか? - GIGAZINE

2021年09月04日 23時46分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.