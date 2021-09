誰でも無料でアメリカ天文学会が発行する学術誌を閲覧可能になることが決定

アメリカ天文学会 が発行する査読付き天文学ジャーナルを2022年1月1日からオープンアクセス化することを発表しました。これにより、世界中の誰でも無料で天文学に関する論文を閲覧可能になる予定です。 AAS Journals Will Switch to Open Access | American Astronomical Society https://aas.org/press/aas-journals-open-access アメリカ天文学会は1899年に設立されたワシントンD.C.に本部を置く学会で、2021年からはオープンアクセスの天文学ジャーナル「 The Planetary Science Journal 」を刊行するなど、ジャーナルのオープンアクセス化に積極的に取り組んでいます。

2021年09月04日 20時30分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

