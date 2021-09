お金や宝くじの無料配布にはワクチン接種率を高める効果はほぼない、ワクチン接種を促すアプローチは存在するのか？

・関連記事

COVID-19の平均治療費は約220万円、ワクチン未接種者の治療には約2500億円が費やされている - GIGAZINE



反ワクチンの拡大は「メディア報道が原因の1つ」との指摘 - GIGAZINE



医師専用SNS「Doximity」でワクチン陰謀論や誤情報が急拡大しているとの報告 - GIGAZINE



ワクチン接種を完了した人は新型コロナへの感染リスクが半減するとの研究結果、他者への感染リスクを低める可能性も - GIGAZINE



2021年09月04日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.