2021年06月08日 16時00分 メモ

新型コロナワクチン接種で銃・トラック・現金などが当たる宝くじプログラムが開始



アメリカでは早くから新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種が始まっていますが、反ワクチンの考えや副作用の懸念などから接種をためらう人もいます。そんなワクチン接種に消極的な人々にも接種を推奨するために、「COVID-19のワクチン接種を受けた人を対象に抽選で銃や現金が当たるプログラム」を導入する州が登場しています。



A COVID-19 Vaccine Could Get West Virginians Cash, Guns Or Trips : NPR

https://www.npr.org/2021/06/02/1002345101/guns-trucks-and-trips-west-virginia-expands-prizes-for-vaccinated-residents



West Virginia's COVID-19 vaccine incentives include guns, trucks and cash - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/west-virginia-vaccine-lottery-guns-trucks-cash/



ウェストバージニア州のジム・ジャスティス州知事は2021年6月1日、「ワクチンを接種した住民を対象に抽選でさまざまな景品が当たる宝くじプログラム」を発表しました。少なくとも1回以上のワクチン接種を受けた全てのウェストバージニア州民がこのプログラムに参加する資格を持ちますが、抽選に参加するにはウェブサイトからの登録が必要だとのこと。





抽選は6月20日から8月4日まで毎週行われ、「100万ドル(約1億1000万円)の賞金」「カスタム装備のトラック×2台」「州立公園への旅行券×25回分」「生涯にわたる狩猟および釣りのライセンス×5つ」「カスタム狩猟用ライフル×5丁」「カスタム狩猟用ショットガン×5丁」といった豪華景品のほか、12歳~25歳のワクチン接種者には「ウェストバージニア州の教育機関の4年間にわたる奨学金×2人分」などが当たります。また、抽選期間が終了する8月4日には、さらに「160万ドル(約1億7500万円)の賞金」「58万ドル(約6300万円)の賞金」も抽選で当たるそうです。



なお、ウェストバージニア州では4月下旬にも、ワクチン接種を受けた16歳~35歳の人々に100ドル(約1万1000円)の債券を配布するプログラムを開始しています。一連のプログラムにかかる費用は、連邦パンデミック救済基金を通じて支払われるとのこと。





記事作成時点では、ウェストバージニア州でCOVID-19ワクチンを1回以上接種した人の割合は約52%となっており、アメリカのほとんどの州よりも接種率が低いとのこと。ジョー・バイデン大統領は7月4日の独立記念日までに少なくとも70%の成人がワクチン接種を受けることを目標に掲げており、接種率が低い州はあの手この手でワクチン接種を奨励しています。



たとえば、オハイオ州はワクチン接種を受けた人向けの抽選プログラムを最初に導入した州であり、「ワクチン接種者から抽選で5人に100万ドルの賞金を与える」と発表しています。実際にこの発表が行われた後、オハイオ州ではワクチン接種を受ける人が前週と比較して53%増加したとのことで、多くの人がワクチン接種のインセンティブを魅力に感じている模様。



また、大手スーパーマーケットチェーンのクローガーが「ワクチン接種を受けた顧客5人に100万ドル、50人に1年間の食料品無料サービスを提供する」と発表したほか、ユナイテッド航空が「ワクチン接種済みなら抽選で無料フライトが当たる」という総額474万2000ドル(約5億1800万円)のキャンペーンを実施するなど、民間企業もワクチン接種の推進に協力しています。さらにニューヨークでは、マリファナの合法化を祝う活動家が「ワクチン接種者にマリファナたばこを無料配布するキャンペーン」を行ったことも報じられています。



「ワクチン接種で大麻たばこを」 合法化祝う活動家ら配布 米NY 写真8枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3343196





ジャスティス州知事は、「これらの予防接種は驚くほど簡単で、あなたを守ってくれます。世界中の人々がなぜ座って傍観し、『私はワクチン接種をしない』と言っているのかわかりません」とコメント。ワクチン接種を推進するために賞金や景品を配ることに疑問を持つ人もいるだろうと認めつつ、「ワクチン接種率を上げるために必要なことであり、ワクチン接種が進むことでパンデミックが終息すれば、結果的に州政府の財政負担も減る」と訴えました。