2021年05月12日 12時00分 ネットサービス

新型コロナワクチン接種会場までの無料送迎をUberやLyftが提供すると発表



2021年7月4日までにアメリカ成人の70%が少なくとも1度のワクチン接種を終えられるように、バイデン大統領はさまざまな施策を打ち出しています。その1つとして、配車サービスのLyftやUberと提携し、「誰でも無料でワクチン接種会場まで行けるようにする」プログラムを開始すると発表しました。



FACT SHEET: President Biden to Announce Additional Efforts to Get America Vaccinated, Including Free Rides to Vaccination Sites from Lyft and Uber, Vaccination Clinics at Community Colleges, and Additional Resources for States’ Community Outreach Efforts | The White House

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/11/fact-sheet-president-biden-to-announce-additional-efforts-to-get-america-vaccinated-including-free-rides-to-vaccination-sites-from-lyft-and-uber-vaccination-clinics-at-community-colleges-and-addit/



Statement from Uber CEO on White House Announcement | Uber Newsroom

https://www.uber.com/newsroom/statement-from-uber-ceo/



Vaccines for All: Announcing Free Rides for Anyone Getting a Shot - Lyft Blog

https://www.lyft.com/blog/posts/vaccines-for-all-announcing-free-rides-for-anyone-getting-a-shot



Uber, Lyft to Provide Free Rides to Covid-19 Vaccine Sites Until July 4 - WSJ

https://www.wsj.com/articles/uber-lyft-to-provide-free-rides-to-covid-19-vaccine-sites-until-july-4-11620745200



バイデン大統領は5月11日付けで、全国的なワクチン接種を進めるために、国内にあるコミュニティ・カレッジをワクチン接種会場にすることを発表しました。この取り組みは、コミュニティ・カレッジと薬局とを連携させ、主に学生や学校のスタッフ、地域住民がワクチン接種できるようにすることを目的としています。また、ワクチン接種を促進するために、数十億ドル(数千億円)の追加資金を利用可能にする予定です。



これと同時に、LyftとUberと提携した新たなプログラムも発表しました。





提携プログラムでは、LyftやUberのアプリ上で、自宅から全国8万箇所のワクチン接種会場までの無料送迎が提供される予定。ユーザーはアプリから自宅近くのワクチン接種会場を選択し、あとは簡単なインストラクションに従って待機&乗車するだけでOKとのこと。このプログラムは今後2週間のうちに開始され、7月4日までは継続される予定となっています。



アメリカではワクチン接種が進んでいるものの、ここ数週間でワクチン接種への需要が低下しているとも伝えられています。社会が新型コロナウイルス感染症のパンデミックを脱出して元の状態に戻るためにはワクチンの接種率を高める必要がありますが、需要低下という傾向はその障壁となっていると考えられています。バイデン大統領の新しいプログラムは、障壁を取り除くための1つの方策であるというわけです。



提携の一環として、8万箇所のワクチン接種会場の情報がLyftとUberに提供されます。



LyftとUberによると、今回の無料送迎について政府から資金を受け取っているわけではないとのこと。一方で、LyftやUberはパンデミックの影響で利用者数が減少しているため、今回の無料送迎によって既存ユーザーのサービス利用率回復のほか、新規ユーザーの獲得を見込んでいると考えられています。