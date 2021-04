2021年04月25日 12時00分 サイエンス

過去に新型コロナに感染していたとしてもワクチンを接種するべきなのか?



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種が各国で行われる中で、「すでに新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染して回復した人もワクチンを接種するべきなのか?」と疑問に思っている人もいるはず。この疑問についてサウスカロライナ大学で免疫学の助教を務めるジェニファー・グリア氏は、「過去にSARS-CoV-2に感染していたとしても、新たにワクチンを接種するべき」であると解説しています。



Why you should get a COVID-19 vaccine – even if you've already had the coronavirus

https://theconversation.com/why-you-should-get-a-covid-19-vaccine-even-if-youve-already-had-the-coronavirus-155712





グリア氏はアメリカで新型コロナウイルスワクチンの接種が始まった後、ある友人から「最近COVID-19になった人がワクチン接種を受けることについてどう思いますか?」というメッセージを受け取りました。この友人はワクチン接種を受ける資格を得たものの、少し前にSARS-CoV-2に感染したばかりだったため、すでに免疫がある自分がワクチンを受ける必要があるのか疑問に思っていたとのこと。



過去にSARS-CoV-2に感染した人がワクチン接種を受けるべきかどうかを考えるには、体の適応免疫応答について知る必要があります。適応免疫応答とは、過去に感染した病原体を免疫システムが記憶し、体が免疫の記憶を利用して再び病原体に遭遇した際に戦う反応です。細菌やウイルスに結合して感染を防ぐタンパク質の抗体や、すでに抗体が結合した細菌やウイルスの除去を指示するT細胞などが、免疫の働きに深く関わっています。



人体がSARS-CoV-2に感染すると免疫システムは病原体として記憶し、抗体やT細胞がSARS-CoV-2の再感染を防ぐ免疫を獲得します。過去の研究では、COVID-19から回復した人の91%はたとえ症状が軽度あっても6カ月後まで抗体が持続し、再感染する可能性が低いことが示されています。しかし、無症状だった人は症状があった人と比べて抗体の産生量が少ない傾向があるなど、実際にSARS-CoV-2に感染したことで獲得できる免疫には個人差があるそうです。



SARS-CoV-2に感染した後に全ての人が免疫を獲得するわけではなく、およそ9%の人は感染しても検出可能な量の抗体を産生していないとの研究結果や、7%の人は感染から30日後の時点でSARS-CoV-2に反応するT細胞を持っていないとの研究結果もあります。強力な免疫を獲得できなかった場合はSARS-CoV-2に再感染する可能性が高まり、2度目の発症で入院したり死亡したりするケースもまれに存在するとグリア氏は述べています。





自然感染による免疫獲得は個人差がある一方で、ワクチン接種による免疫の獲得は強力で一貫性が高いとのこと。モデルナ製ワクチンの臨床試験に参加した数十人の被験者を対象にした研究では、初回投与から4カ月後の時点で被験者の100%がSARS-CoV-2の抗体を持っていることが判明しています。別の研究では、ワクチン接種によって獲得できる抗体レベルがCOVID-19から回復した人よりもはるかに高いこともわかっています。さらに、多くの人々がワクチンを接種しているイスラエルの研究では、たとえ変異株が流入していても2回のワクチン摂取後に感染の90%をブロックしたと報告されています。



グリア氏はこれらの結果から、COVID-19ワクチンも完璧な存在ではないものの、自然免疫よりも安全で信頼性の高い防御を提供すると述べています。友達から送られたメッセージに対しても、「今すぐ絶対にワクチンを接種するべき」だと答えたとのこと。





また、グリア氏が友人にメッセージを送った後に発表された研究では、一度SARS-CoV-2に感染した人がワクチンを接種した場合、ワクチンのみの接種を受けた人より6倍も多くの抗体を産生することが報告されたとのこと。もちろん、ワクチン単体でも十分な免疫を獲得できるため、「ワクチンを接種する前にSARS-CoV-2に感染しておいた方がいい」という意味にはなりませんが、すでに感染した人がワクチンを接種するとより強力にSARS-CoV-2から保護される可能性があります。



「自然感染で獲得した免疫は、壊滅的なウイルスに直面した状況では信頼性が低すぎます。現在のCOVID-19ワクチンは、大多数の人々にとって信じられないほど強力で一貫した防御を提供します。したがって、SARS-CoV-2に感染したことがある人でも、COVID-19ワクチンは計り知れないメリットをもたらします」とグリア氏は述べました。