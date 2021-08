2021年08月29日 18時00分 ハードウェア

Apple Watchはスマートウォッチシェアの半分を占めているとの調査結果



Apple WatchやGalaxy Watchなど各メーカーから個性豊かなモデルが飛び出しているスマートウォッチ市場ですが、依然としてAppleが絶大なシェアを獲得していることが最新の調査により明らかになりました。



Strategy Analytics: Global Smartwatch Shipments Leap 47 Percent to Pre-Pandemic Growth Levels in Q2 2021 | Strategy Analytics

https://news.strategyanalytics.com/press-releases/press-release-details/2021/Strategy-Analytics-Global-Smartwatch-Shipments-Leap-47-Percent-to-Pre-Pandemic-Growth-Levels-in-Q2-2021/default.aspx



Apple Watch Series 6 is ‘by far the world’s most popular smartwatch model,’ analyst says - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/08/28/apple-watch-series-6-is-by-far-the-worlds-most-popular-smartwatch-model-analyst-says/



調査会社のStrategy Analyticsが、2021年第2四半期(4~6月)における全世界のスマートウォッチ出荷台数データを公開しました。これによると、同期におけるスマートウォッチの総出荷台数は前年同期比で47%増加し、1800万台を記録。この成長率は「新型コロナウイルスのパンデミック前のレベル」とStrategy Analyticsは指摘しています。



スマートウォッチ市場をリードするのはAppleのApple Watchで、Apple Watch Series 6は同期における「最も人気なスマートウォッチ」に輝いたそうです。



「Apple Watch Series 6」速攻フォトレビュー、血中酸素ウェルネスセンサー搭載で背面センサーが進化 - GIGAZINE





Strategy Analyticsの調査によると、2021年第2四半期のスマートウォッチ総出荷台数1800万台のうち、Apple Watchは52%(950万台)を占めており、市場で最も大きなシェアを獲得しています。なお、Apple Watchの出荷台数は前年同期比で46%の増加を記録しました。



Strategy AnalyticsのエグゼクティブディレクターであるNeil Mawston氏は、「Appleはまだスマートウォッチ市場の半分を占めており、ライバルを寄せつけていないことがわかります。最新モデルのApple Watch Series 6は、洗練されたデザイン、小さな画面でも優れた使いやすさ、健康・フィットネス関連アプリの拡充により、世界で最も人気のあるスマートウォッチとなっています」と語りました。





スマートウォッチ市場で2番目に大きなシェアを獲得しているのが、Samsungです。しかし、Samsungの市場シェアはわずか10%となっており、Mawston氏は「今年の残りの期間と第4四半期のホリデーシーズンには、より多くのスマートウォッチを出荷できることでしょう」と語り、Samsungの今後の巻き返しに期待しています。



なお、SamsungはGoogleと共同開発した「Wear OS Powered by Samsung」を搭載した新しいスマートウォッチ「Galaxy Watch4」を8月に発表したばかりです。今回の調査結果は2021年の4月から6月にかけてのデータなので、2021年第3四半期にはGalaxy Watch4の出荷台数もデータに加わってくるはず。



Samsungのスマートウォッチ「Galaxy Watch4/Watch4 Classic」が発表 - GIGAZINE





各メーカーのスマートウォッチ出荷台数および前年比での成長率をまとめたのが以下の表。Apple、Samsungに次ぐシェアを獲得しているのはガーミンで、同社も他メーカー同様に出荷台数を伸ばしていますが、Strategy Analyticsは「ガーミンはForerunner 55やVenuシリーズなどの強力な端末を有していますが、XiaomiやSamsungといったライバル企業とアジアやその他の地域で激しい競争に直面しています」と記しています。



スマートウォッチ出荷台数 2020年第2四半期 2021年第2四半期 前年比成長率(%) Apple 650万台 950万台 46% Samsung 130万台 200万台 54% ガーミン 120万台 150万台 25% その他 330万台 510万台 55% 合計 1230万台 1810万台 47%



なお、Strategy Analyticsは次期Apple Watchと目されるApple Watch Series 7について、「待望されているApple Watch Series 7は、9月または10月にリリース予定で、アプリのエクスペリエンスをさらに向上させるより大きなディスプレイが含まれているとウワサされています」と述べています。