アーティストが作品を最初から最後まで作るためのペイントソフト「Krita」がバージョン5.0を正式リリース

マンガ作者やイラストレータ等の「プロ作品を最初から最後まで作りたいアーティスト」に向けて オープンソース で制作されているデジタルペイントスタジオ Krita が、2021年8月18日にメジャーリリース「 Krita5.0 」のベータ版を公開しました。2018年3月に正式版がリリースされた「Krita 4.0.0」と比べて、まったく新しいリソースシステムなど多くの新機能や変更が加えられています。 First Beta for Krita 5.0 released | Krita https://krita.org/en/item/first-beta-for-krita-5-0-released/ Krita | デジタルでのお絵描きと創造の自由を https://krita.org/jp

2021年08月20日 07時00分00秒 in ソフトウェア, デザイン, アート, Posted by log1e_dh

