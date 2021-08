「議会でうそをつくことを犯罪とすべき」という請願に12万人以上が賛同

Petition to make lying in Parliament a criminal offence approaches 100k signatures https://www.thelondoneconomic.com/politics/petition-to-make-lying-in-parliament-a-criminal-offence-approaches-100k-signatures-286236/ この請願を提出したRonald Tocknell氏は「議会において、うそをついていると非難することは禁じられており、議会での発言に異議を唱えるための選択肢は非常に限られている」と主張。「庶民院での真実は法廷での真実と同じくらい重要であり、破った者に対しては偽証罪と同様の扱いを受けさせ、同様の罰則を科すべきだ」としています。 この請願に対してイギリス国民からの賛同の声が多数上がり、イギリス政府が設けた請願フォームには12万筆を超える署名が集まっています。署名の締め切りは2021年10月14日であり、著名な政治評論家の ピーター・ステファノビッチ 氏なども、Twitterで署名を呼びかけています。

イギリスの下院に当たる 庶民院 に宛てられた「庶民院でうそをつくことを犯罪とするべき」という請願に、12万筆を超える賛同の署名が集まっています。 Make lying in the House of Commons a criminal offence - Petitions https://petition.parliament.uk/petitions/576886

2021年08月20日

