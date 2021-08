ピクサーはいかにして「最悪のハードウェア会社」から「世界最高のアニメ映画会社」になったのか、創立秘話を共同創立者のアルヴィ・レイ・スミスが語る

「 スター・ウォーズ 」などを手がけた映像製作会社の ルーカスフィルム から独立した ピクサー・アニメーション・スタジオ は、「 トイ・ストーリー 」や「 カーズ 」などの人気アニメーション映画を多数制作しましたが、実は創立当初のピクサーはアニメ映画会社ではなく、ほとんど売れないハードウェアを開発する企業でした。 ムーアの法則 を信じて開発を続けたピクサーが、どのようにして生まれたのか、いかにして世界的なアニメ映画会社に成長したのかについて、ピクサーの共同創立者である アルヴィ・レイ・スミス 氏が明かしています。 The Real Story of Pixar - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-pixar ◆全ての始まり ヒューレット・パッカードがガレージで 創業 し、Facebookが大学寮から 始まった ように、技術系の企業は企業となる前に物語がスタートすることがよくありますが、ピクサーの「始まり」も、ルーカスフィルムから独立する前の段階にあります。 スミス氏によると、当時、一部のコンピューターグラフィックスの研究者らの間で、テクノロジーを使って新しい芸術の形である「デジタルアニメ映画」を作れると見方が生まれており、スミス氏らも膨大な計算能力を使って映画を作り出すことについての議論をしていたとのこと。1970年代半ばにおいて、このような計算能力は高コストでしたが、 ムーアの法則 を考えると、10年以内に計算に必要なコストは大幅に下がると考えられました。そこでコストが下がるまでの間、スミス氏は映画制作を可能にするソフトウェア開発に集中しました。 当時、アニメーション映画に手描きの絵を組み込むことはできませんでしたが、それを可能にするツールが少しずつ現れてきていました。最初に登場したのは、「コンピューターが2Dの画像を作成した後、それを元に人が仮想3Dオブジェクトを作成できるソフトウェア」です。スミス氏らはこのソフトウェアで、作成したオブジェクトを移動したり、レンダリングしたり、シェーディングしたりする方法を学びました。

2021年08月07日

