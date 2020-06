Facebookが創業当時から性的指向・人間関係・政治的な傾向でターゲットを絞って広告事業を行っていたことを示す貴重な資料

Facebookは2004年、当時ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ氏とその同級生だったエドゥアルド・サベリン氏によって「Thefacebook」の名前でスタートしました。2020年時点において、Googleと肩を並べる世界最大の広告企業であるFacebookですが、創業当時から広告による収益に目を向けていたことがわかる「2004年のFacebook広告資料」が公開されています。 How Eduardo Saverin sold Facebook ads in 2004 - Digiday https://digiday.com/media/how-eduardo-saverin-sold-facebook-ads-in-2004/ サベリン氏は大学1年目でザッカーバーグ氏に出会い、2年目にハーバード大学の学生が交流を図るための「Thefacebook」の共同設立者となり、最高財務責任者(CFO)としての役割を果たしました。サベリン氏はThefacebookが公開された後すぐに広告を売るためにニューヨークに飛んでおり、そこでサベリン氏と会った人物の一人が、当時のThefacebookの広告資料を保存していたとのこと。ニュースサイトのDigidayではこの資料を入手し、ネットに公開しています。

・関連記事

Facebookの広告ライブラリには「誰が政治広告を出しているのかわからなくなる」欠点があると判明 - GIGAZINE



デジタル広告のサプライチェーンは「よく言って不透明、悪く言って詐欺」、サイト運営側は約50%しかお金を受け取っていないことが明らかに - GIGAZINE



旅行やエンタメ業界が停滞する一方でゲームやオンライン学習の提供企業は「攻め時」に - GIGAZINE



Googleはいかにして莫大な利益を生み出し続けるオンライン広告を独占しているのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスはデジタル広告市場にどのような変化をもたらすのか? - GIGAZINE

2020年06月02日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.