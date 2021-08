違法なビットコイン事業で逮捕・起訴された人物が語る「ビットコインの真の意義」と「法をすり抜けてきた方法」とは？

2010年にはピザ2枚程度の価値だった1ビットコインは、2021年4月には約690万円を 記録しました 。TwitterのCEOが「 ビットコインは10年以内に世界単一通貨になる 」と発言するなど、将来的な価値が見込まれるビットコインを投資目的で保有する人もいますが、一方で「ビットコインは政府の手が届かない通貨システムになる」として、政治的意味合いでの評価もあります。2021年3月に違法なビットコインの交換事業を行ったとして逮捕・起訴された人物は、そんなビットコインの政治的意味合いに傾倒しており、自らの目的と、法をすり抜けてきたビットコイン事業の全貌を明かしています。 Inside the federal raid on Keene, NH’s crypto mecca - The Verge https://www.theverge.com/22599932/bitcoin-raid-keene-new-hampshire-ian-freeman-libertarian-prosecution 2021年3月、アメリカ司法省はニュー・ハンプシャー州キーンで「違法な仮想通貨交換事業を運営している」ことを理由に6人を逮捕、起訴したことを発表しました。この6人のうちの1人であるイアン・フリーマン氏の家からは現金18万ドル(約2000万円)や100オンス・3000ドル(約33万円)相当の銀のほか、2枚の Casascius物理ビットコイン が押収されました。このビットコインの価値は400万ドル(約4億3600万円)以上だったとのこと。 警察は何年もの間、マネーロンダリングの証拠としてフリーマン氏らのビットコインビジネスを追跡してきました。警察はフリーマン氏が年間数百万ドル(数億円)を無許可で送金していると考えており、ビットコインと共に、違法な送金処理システムを破壊するために突撃を行ったとのことです。 Linux開発者であり暗号活動家のクリストファー・ワイド氏は、実際に警察がフリーマン氏の家を突撃する様子を撮影しました。

・関連記事

仮想通貨「Bitcoin」とは一体何か、どういう仕組みかが一発で分かるまとめ - GIGAZINE



仮想通貨「Bitcoin」を完璧に理解するために知っておきたいことまとめ - GIGAZINE



自然豊かなリンゴの名産地が「ビットコイン鉱山」の街へと変貌した経緯とは? - GIGAZINE



「ブロックチェーン」を2分で理解できるムービー - GIGAZINE



Bitcoin発明者「中本哲史」として取材攻勢を受けている人物は何者か? - GIGAZINE



「Bitcoinのナカモトサトシ」と名指しされたドリアン・ナカモトが対マスコミ訴訟の費用をネットで募集中 - GIGAZINE

2021年08月05日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.