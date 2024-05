2024年05月16日 06時00分 メモ

1800億円超のマネーロンダリング容疑で「Tornado Cash」創業者のアレクセイ・ペルツェフに禁錮5年4カ月の有罪判決



複数の仮想通貨の取引データをミックスさせて匿名性を高めるミキシングサービス「Tornado Cash」創業者のアレクセイ・ペルツェフ被告人が、マネーロンダリングの疑いで訴えられていた裁判で、オランダ・スヘルトーヘンボス裁判所は禁錮5年4カ月の有罪判決を下しました。



Alexey Pertsev Guilty: Tornado Cash Developer Given 64 Months | CCN.com

https://www.ccn.com/news/crypto/alexey-pertsev-guilty-money-laundering-tornado-cash-developer-jailed-64-months/





Tornado Cash dev Alexey Pertsev gets 5 years prison time for money laundering

https://thenextweb.com/news/tornado-cash-dev-alexey-pertsev-5-years-prison-money-laundering



Tornado Cash co-founder convicted of laundering $1.2 billion by Dutch court

https://therecord.media/tornado-cash-money-laundering-verdict-netherlands-alexey-pertsev



Tornado Cashは、Ethereumのネットワークで実行される分散型ミキシングサービスです。「プライバシーを守るためのサービス」とされていますが、実態としては、北朝鮮による資金洗浄に利用されており、財務省から制裁措置対象に指定されていました。



アメリカ財務省が仮想通貨ミキシングサービス「Tornado Cash」を制裁、北朝鮮の資金洗浄に関与か - GIGAZINE





検察によると、創業者であるペルツェフ被告人は2019年から2022年にかけて、オランダやロシア、アメリカ、ドバイで、12億ドル(約1860億円)規模のマネーロンダリングを行った疑いがあるとのこと。被告人は2022年8月に逮捕・拘留され、2023年4月に釈放されていました。



裁判の中で、ペルツェフ被告人は「2つのことが理解できません。1つは、Tornado Cashの不正乱用について私が責任を負わなければならないということ。もう1つは、どれぐらいかはわかりませんが量刑が科されるということです。そのことが私や他の誰か、被害者の助けになるとは思えません」と語っていました。





裁判官は「仮想通貨の隠蔽(いんぺい)・偽装を行ったのはTornado Cashである」と認定し、Tornado Cashを「単なる利用者のためのツールではない」「犯罪利用に適したもの」と判断しました。



なお、アメリカではTornado Cashの共同開発者であるロマン・ストーム被告人とロマン・セメノフ被告人が訴えられており、今回の判決は2024年9月から始まるストーム被告人の裁判に影響を与える可能性が指摘されています。セメノフ被告人は逃亡中です。