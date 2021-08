CERNがLHCを使った実験で新たな「テトラクォーク」を発見、寿命が長くさらなる研究にも期待

・関連記事

自宅で作れるCERN公式「素粒子検出器レシピ」が公開中、DIYするとこんな感じ - GIGAZINE



全長100km・総工費3兆円という世界最大の粒子加速器の建設プロジェクトをCERNが発表 - GIGAZINE



「CERNだけど何か質問ある?」でCERNが「シュタインズ・ゲート」に触れ大盛り上がり - GIGAZINE



反物質を捕らえるレーザー冷却装置をCERNら研究チームが開発、反物質の研究が飛躍へ - GIGAZINE



大型ハドロン衝突型加速器のアップデートでCERNを悩ませる「負の遺産」とは? - GIGAZINE



2年ぶりにCERNの大型ハドロン衝突型加速器が再稼働、暗黒物質の謎解明にチャレンジ開始 - GIGAZINE



レゴでCERNの大型ハドロン衝突型加速器を作る「LHC micro models」はアトラスなどを手のひらサイズで再現 - GIGAZINE



2021年08月02日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.