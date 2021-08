Google・Amazon・Facebookなどのハイテク企業が巨額の資金を大学や研究所に提供しているのは倫理的に問題があるという指摘

by Huzaifa abedeen EUの6つの主要な学術機関が、Google・Facebook・Amazon・Microsoftから数十億円の資金提供を受け、プライバシーやデータ保護、AI倫理、デジタル市場における競争など、テクノロジー企業のビジネスモデルに関わる問題を研究していると、イギリスの雑誌であるNew Statesmanが報じています。New Statesmanは、テクノロジー企業からの資金提供を受けている研究の対象はテクノロジー企業自身であるため、研究対象が主要な資金提供者になっていると倫理的な問題が生じると指摘しています。 How Google quietly funds Europe’s leading tech policy institutes https://www.newstatesman.com/business/sectors/2021/07/how-google-quietly-funds-europe-s-leading-tech-policy-institutes 例えば、ドイツのミュンヘン工科大学の人工知能倫理研究所は2019年にFacebookから750万ドル(約8億2300万円)の助成金を受けており、5年分の研究資金を確保しているとのこと。また、フンボルト大学の インターネット・社会研究所 はGoogleから約1400万ユーロ(約18億2000万円)の資金提供を受けています。同研究所の資金のうち、第三者提供分の3分の1をテクノロジー企業が占めているそうです。

2021年08月02日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

