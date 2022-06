ブラックホール級にヤバい宇宙の怪物「マグネター」とは？

・関連記事

天文学者が「地球に向けて膨大なエネルギーを発する謎の物体」を報告 - GIGAZINE



深宇宙から16日周期で届く謎の信号の正体とは? - GIGAZINE



NASAが宇宙の彼方から不可解なほどに強力な謎のX線放射を検出 - GIGAZINE



天の川銀河の中心で正体不明の電波が観測される - GIGAZINE



宇宙からの謎の電波「高速電波バースト」が宇宙のどこで発生していたのかが判明 - GIGAZINE



ブラックホールがわずか2時間で75倍も明るく輝き天文学者も「前代未聞」と驚嘆 - GIGAZINE

2022年06月21日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.