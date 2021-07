DellがAlienwareフラッグシップモデルのアメリカ一部州への出荷を中止、消費電力規制の影響で

一連の消費電力規制は、記事作成時点では自作PCを対象としておらず、自分でハイスペックなPCを組み立てた場合については規制対象となりません。一方で、すでに構築済みのPCを販売するメーカーにとっては大きな打撃となりそうです。 The Registerがカリフォルニア州エネルギー委員会に問い合わせたところ、「2021年7月1日に施行される規制で、カリフォルニア州への出荷を中止したメーカーの存在は確認していない」という回答が返ってきたそうです。 The Registerがこの件について、Dellと競合するPCメーカーのAcerに「規制が製品に影響を与えるかどうか」を尋ねたところ、Acerの広報担当者は「現在、問題を調査中です」とコメント。また、HPはコメントの要求に応じなかったとのことです。

・関連記事

Ryzen R7 5800H搭載の「Alienware m15 Ryzen Edition R5 プラチナ」を触ってみたレビュー - GIGAZINE



ALIENWAREブランドとして約14年ぶりにAMD製CPUを搭載した「ALIENWARE m15 Ryzen Edition R5」登場 - GIGAZINE



Nintendo Switchのように携帯ゲーム機にも据え置き型ゲーム機にもなるWindows 10搭載ゲーミングPC「Concept UFO」がALIENWAREから登場 - GIGAZINE



Razerが同社初のRyzen搭載モデルとなる14インチゲーミングノートPC「Razer Blade 14」を発表 - GIGAZINE



2021年07月28日 13時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.