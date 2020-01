Nintendo Switchのように携帯ゲーム機にも据え置き型ゲーム機にもなるWindows 10搭載ゲーミングPC「Concept UFO」がALIENWAREから登場

DellのゲーミングPCブランドであるALIENWAREが、2020年1月7日にラスベガスで開催された世界最大規模の技術見本市「CES 2020」の中で、PCゲーム版Nintendo Switchのような見た目のコンセプトモデル「Concept UFO」を発表しました。



Introducing #ConceptUFO , our vision for a handheld gaming PC. Explore the details that went into making this innovative design. @Formula1game https://t.co/plRqDvxsD8 pic.twitter.com/tx3apeHNhl



Concept UFOの見た目は携帯ゲーム機そのもので、ディスプレイを挟むようにコントローラーが搭載されています。





背面には冷却用の通気口があります。





背面パネルはスタンドとして機能します。





ディスプレイ横についているコントローラー部分は着脱可能で、無線接続のコントローラーとして使用することも可能。さらに、 Concept UFOの映像をモニターに出力すれば、大画面でゲームをプレイすることも可能です。





以下のムービーを見ると、技術系ニュースサイトThe Vergeの記者が実際にConcept UFOを試遊している様子が分かります。



Concept UFOは、モニターを含んだ本体部分の「ヘッドユニット」、バッテリーパック、左右のコントローラー、コントローラーを接続して1つのコントローラーにする「ハブユニット」の4つで構成されています。





本体の重さは2ポンド(約907g)よりわずかに軽い程度で、Nintendo Switch(398g)の2倍以上の重量がありますが、短時間触った限りでは十分快適だったとのこと。





試遊台では「Rocket League」「F1 2019」「Mortal Kombat 11」といったゲームがプレイ可能となっていましたが、動作はスムーズで遅延も見られなかったとのこと。





タスクバーを見ると、Microsoft Edgeやエクスプローラーのアイコンが並んでおり、単なるゲーム機ではなくれっきとしたWindows 10搭載PCであることを物語っています。





The Vergeは「Nintendo Switchは『The Elder Scrolls V: Skyrim』や『オーバーウォッチ』などの移植タイトルで大きな成功を収めていますが、こうした移植タイトルの多くはグラフィックやボリュームの低下を伴っています。しかし、Windowsを搭載したゲーミングPCであれば、移植タイトルを再購入しなくても既存のPCゲームを遊ぶことが可能です。これは非常に興味深いコンセプトだといえるでしょう」と指摘しました。





Concept UFOの詳細なスペックや価格、リリース時期などは記事作成時点では不明ですが、Alienwareによると8インチのスクリーンとIntelの第10世代プロセッサが採用される予定だとのことです。



The Concept UFO on display at #CES2020 leverages an 8” screen and @Intel 10th Gen processors. We’re always innovating and thinking of the next big thing so you never know what may or may not become available.