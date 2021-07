Intelは「eスポーツ版オリンピック」の開催を計画している

国際オリンピック委員会(IOC)のワールドワイドオリンピックパートナーであるIntelは、2021年7月23日から開催されている 東京2020オリンピック で、会場での5Gネットワークや開会式で披露された1200台以上のドローンによる ライトショー など、さまざまな技術を提供しています。そんなIntelがeスポーツの世界大会「 Intel World Open 」を、IOCのバックアップを受けながら開催していると、ワシントン・ポストが報じています。 Intel World Open gives Tokyo Olympics a taste of esports ... virtually - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/video-games/2021/07/24/tokyo-olympics-esports/ Intel World Openは、Intelが「東京2020オリンピックの公式eスポーツイベントパートナー」という名目で主催する賞金付きのeスポーツ大会で、2021年5月15日からオリンピック開会式直前の7月21日までオンラインで開催され、総額50万ドル(約5500万円)の賞金が設定されました。 Intel World Openはもともと、オリンピック会場の1つである 青海アーバンスポーツパーク に隣接する Zepp DiverCity で2020年に開催される予定でした。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックによってオリンピックと共に延期となり、オンライン開催する運びとなりました。

2021年07月27日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

