人気バトロワの「フォートナイト」がオリンピックのeスポーツタイトルに追加される

Fortnite is now an Olympic esport | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/fortnite-is-now-an-olympic-esport オリンピックを主催する 国際オリンピック委員会 (IOC)が、 国際競技連盟 (IF)やゲーム企業と連携して設立した世界的なバーチャル&シミュレーションスポーツの競技大会が「 オリンピックeスポーツシリーズ(OES) 」です。 OES2023は2023年3月1日に開幕しており、6月22~25日にはシンガポールで対面形式での決勝戦「オリンピックeスポーツファイナルズ」が行われる予定となっています。このオリンピックeスポーツファイナルズで実施されるプログラムに、「 国際射撃連盟(ISSF)チャレンジ・フィーチャリング・フォートナイト 」(スポーツ射撃(フォートナイト))が追加されました。

・関連記事

フォートナイトの新ツール「Unreal Editor for Fortnite」でマリオカートやマインクラフト、パスファインダーなど他ゲームを超クオリティで再現する猛者が続々登場 - GIGAZINE



国際オリンピック委員会がeスポーツの正式種目化を期待している、と公式声明の中で言及 - GIGAZINE



eスポーツがオリンピック競技となっても暴力的なタイトルは除外される - GIGAZINE



オリンピックとFPSのような暴力的なゲームは価値観が相いれないとIOC会長が発言 - GIGAZINE



2023年05月06日 14時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.