「失敗することへの恐怖」に打ち勝つための5つのポイントとは？

誰しも失敗して苦い思いを味わった経験はあるはず。「ミスして怒られたらどうしよう」「仕事をクビになるかもしれない」と思うと、なかなか新しいことを始めたり思い切った決断を下したりできません。そんな「失敗することへの恐怖」を克服する方法を、臨床心理士のジェイド・ウー氏が5つのポイントにまとめました。 How to Overcome Fear of Failure https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/mental-health/self-care/how-to-overcome-fear-of-failure ◆1:失敗とは何かを具体的に考える ウー氏は、失敗への恐怖をホラー映画に例えて、「映画で一番怖いのは、ドアの向こうの暗闇にどんな恐ろしいものが潜んでいるかと想像する時で、いざ怪物が登場してしまうと神秘性が失われ、もう怖くなくなってしまいます。なぜなら、恐怖は漠然としていればいるほど恐ろしいからです。失敗への恐怖も同様に、『何か悪いことが起こるかもしれない』『何か問題が発生したらどうしよう』と考えると、途端に空恐ろしいものになってしまいます」と述べています。

2021年07月17日 20時00分00秒

