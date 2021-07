レブロン・ジェームズ出演の映画「スペース・プレイヤーズ」が無料で9万1000点のNFTを配布

by beeple ワーナー・ブラザーズは、NFTコンテンツを作成するクリエイターやコレクターをつなぐためのNFT専門のソーシャルプラットフォームとして立ち上げた Nifty's に新規アカウント登録したユーザーに、無料で「スペース・プレイヤーズ」のNFTを配布しています。さらに、Nifty'sで行われている「スペース・プレイヤーズ」のNFT配布キャンペーンについての投稿をSNS上で共有すると、2つ目のNFTも無料でゲット可能です。さらにNFTがほしい場合は、Nifty's上で2.99ドル(約330円)で購入することもできます。 Nifty'sで配布されている「スペース・プレイヤーズ」のNFTには、コモン・アンコモン・レア・エピック・レジェンダリーという5段階のレアリティが用意されており、レアリティが高くなるほど点数が少なくなっています。 Space Jam: A New Legacy NFTs - Nifty’s NFTs https://niftys.com/events/spacejam

2021年07月13日 20時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

