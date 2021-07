2021年07月13日 19時00分 メモ

中国のグレートファイアウォールは31万個以上のドメインをブロックしていると判明



中国政府が運用している国内のインターネット検閲システム「グレートファイアウォール」について行われた研究で、グレートファイアウォールがどのようなドメインをブロックしているのかが明らかになりました。



[2106.02167] How Great is the Great Firewall? Measuring China's DNS Censorship

https://arxiv.org/abs/2106.02167



China's Great Firewall is blocking around 311k domains, 41k by accident - The Record by Recorded Future

https://therecord.media/chinas-great-firewall-is-blocking-around-311k-domains-41k-by-accident/



トロント大学のグエン・フォン・ホアン氏らは、グレートファイアウォールがどのように国内外のドメインをブロックしているのかを測定するシステム「GFWatch」を開発。2020年4月から12月にかけて、1日当たり4億1100万個のドメインをテストして、グレートファイアウォールがどのドメインをブロックしているのか、ブロックは継続して行われているのかを調査しました。



調査の結果、グレートファイアウォールはFacebook、Dropbox、Twitterなど、約31万1000個のドメインを継続的にブロックしていることが判明。もっとも多くブロックされたウェブサイトのジャンルは「ビジネス」であり、次に「ポルノ」「IT技術」が続き、中にはグレートファイアウォールを回避するツールを配布するサイトや個人のブログ、ギャンブルサイトなども含まれていたとのこと。





さらに、研究の実施中に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが激化したため、COVID-19関連のウェブサイトがリアルタイムでブロックされていくのも確認したとのことです。ブロックされたサイトの一部はパンデミックを非難するような内容の投稿を行っていたとのこと。グエン氏らは「ブロックされたサイトの約40%が新規に登録されたドメインであり、中国当局は新規ドメインをホワイトリストに登録するまでデフォルトでブロックしているようだ」と述べました。



また、グエン氏らの調査で約4万1000個のドメインが誤ってブロックされているということも判明しています。グエン氏らによると、グレートファイアウォールがあるドメインをブロックした場合、そのドメインに含まれる文字列を含む別のドメインをもブロックしているとのこと。例えばグレートファイアウォールは海外掲示板のRedditのドメイン「reddit.com」をブロックしていますが、これに伴いRedditとは無関係のオンラインストア「Geareddit」のドメイン「geareddit.com」を誤ってブロックしている状態だとのことです。「reddit.com」を含むドメインは他に1088個がブロックされています。



グエン氏らは「この結果がグレートファイアウォールの管理者に伝わり、フィルタリングポリシーが改善されることを望む」と述べました。