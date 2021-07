2021年07月03日 21時00分 サイエンス

先住民の言語が消滅することで「貴重な医学的知識が失われてしまう」と研究者が指摘



地球上に存在する言語は、英語やフランス語などのメジャーなものから少数民族によって話されているマイナーなものまで、数千もの種類があると考えられています。ところが、少数の人々しか話さない言語は消滅の危機にあり、これらの言語が消滅することで「貴重な医学的知識」が失われてしまうと指摘されています。



Language extinction triggers the loss of unique medicinal knowledge | PNAS

https://www.pnas.org/content/118/24/e2103683118



The Global Extinction of Languages Is Threatening a Vital Type of Human Knowledge

https://www.sciencealert.com/languages-are-disappearing-and-they-re-taking-unique-medicinal-knowledge-with-them



2013年の報告では世界中で3054個の言語が消滅の危機に瀕していると指摘されており、およそ4カ月に1つのスピードで言語が消滅しているとのこと。言語の消滅は単に言語的な多様性を失うだけでなく、その言語が数百年、数千年にわたって伝えてきた固有の知識を失うことでもあります。



研究チームは論文で、「先住民族は植物とその効能に関する高度な知識を蓄積してきました。これには重要な健康上の利点をもたらす知識が含まれており、言語によってエンコードされています。しかし、土着の知識は言語の消滅や植物種の絶滅などによって脅かされています」と述べ、言語の消滅が先住民族によって蓄積されてきた知識の消滅をもたらすと指摘。



一方で複数の言語において知識が共有されている場合、特定の言語が消滅しても知識自体は存続します。そこでスイス・チューリッヒ大学の研究チームは、言語の消滅と「薬用植物」に関する知識の消滅がどのように関連しているのかを調べるため、北米・北西アマゾン・ニューギニアを対象にして、「236個の先住民の言語」「3597種の薬用植物」「1万2495個の薬用植物の効用」にまたがる分析を行いました。





分析の結果、薬用植物の効用に関する知識は1つの言語とのみ結びついているケースが多く、薬用植物の効用は北米では73%、北西アマゾンでは91%、ニューギニアでは84%が1つの言語でのみ伝えられていたとのこと。



また、薬用植物の効用に関する知識を持っている言語の多くが、消滅の危機にあることも指摘されています。北米における薬用植物の効用に関する知識のうち86%が、北西アマゾンでは100%が、ニューギニアでは31%が消滅の危機にある言語で伝えられていると研究チームは指摘しています。ニューギニアでは消滅の危機にある言語以外でも知識が伝えられていますが、ニューギニアではそもそもの言語調査が十分でない点や、現代の若者は親世代と比較して先住民の言語に堪能である割合が33%も低いことから、決して楽観視はできないそうです。



一方、今回の研究で分析された3597種の薬用植物のうち、国際自然保護連合によって絶滅のおそれがあるレッドリストに指定されたものは5%未満だったそうで、環境破壊よりも言語の消滅の方が危機的状況だとのこと。研究チームは、「それぞれの先住民の言語は、医学的知識のユニークな貯蔵庫です。自然の人類に対する貢献を解明し、保存するロゼッタストーンなのです」「今回の結果は、南北アメリカが先住民の知識のホットスポットであり、将来に向けた知識の文書化における重要な優先エリアであることを強調しています」と述べています。





2015年の研究では、オーストラリアの先住民であるアボリジニのコミュニティで使われてきた薬用植物が、抗生物質のような特性を持っていることが示されるなど、先住民の知識が将来的な薬の開発に貢献する可能性は十分にあります。研究チームは、「21世紀の終わりまでに、先住民の言語のうち最大30%が消滅すると予測されているため、人類が薬を発見する能力は大きく損なわれるでしょう」と警鐘を鳴らしました。