2021年07月03日 21時34分 メモ

藤井聡太棋聖が防衛に成功し史上最年少での九段昇段決定



2021年7月3日(土)に静岡県沼津市・沼津御用邸東附属邸第1学問所で行われたヒューリック杯棋聖戦五番勝負の第3局で、藤井聡太棋聖が挑戦者・渡辺明名人に勝利。3連勝で棋聖防衛に成功しました。藤井棋聖はこれで王位と合わせてタイトル3期獲得となり、条件を満たしたことで九段昇進が決定しました。18歳11カ月での九段昇進は史上最年少記録です。



藤井棋聖は2020年に行われた第91期棋聖戦五番勝負で、渡辺明棋聖(当時)に3勝1敗で勝利し、初タイトルを獲得。17歳11カ月でのタイトル獲得は史上最年少の記録でした。



藤井聡太七段が棋聖戦に勝利し17歳11カ月で最年少タイトル獲得 - GIGAZINE





さらに、2020年8月には木村一基王位に挑戦した第61期王位戦を4連勝し、2つ目のタイトルを手にしました。



藤井聡太棋聖が王位戦に勝利し史上最年少で「二冠」達成 - GIGAZINE





第92期棋聖戦は、藤井棋聖が渡辺明名人の挑戦を受ける形となりました。五番勝負は藤井棋聖が2つ先勝して3局目を迎えました。



対局前、藤井棋聖は扇子をホテルに忘れ、適当な代わりの扇子がなく、会場となった沼津御用邸向けに自ら揮毫した扇子を使うことになるという場面があったとのこと。



戦いは昼食休憩後、藤井棋聖と渡辺名人がそれぞれ1手ずつ指すのに合計2時間以上かかるという長い展開に。



やや藤井棋聖の消費時間が多い中で、渡辺名人が踏み込んでいきました。



終盤はまず藤井棋聖が持ち時間を使い切って1分将棋となったあと、渡辺名人も1分将棋となる激戦。



最後は渡辺名人が投了し、藤井棋聖が防衛に成功しました。



戦後の記者会見の様子は以下のような感じ。



Q:

防衛の感想はいかがですか?



藤井棋聖:

棋聖戦、渡辺名人を挑戦者に迎えるという形になり、自分にとって試練といえる五番勝負になると思っていました。その中で防衛という結果を出せたことはうれしく思っています。



Q:

他のタイトル戦について?



藤井棋聖:

王位戦と叡王戦があるので、シリーズを盛り上げられるよう全力を尽くしたいと思います。



Q:

本日は熱海などで大雨の被害が出ました。中には観戦を楽しみにしていたという人もいると思いますので、何か一言いただければ。



藤井棋聖;

被災された方にお見舞い申し上げます。このような状況で将棋を楽しんでいただくのは難しいところもあるかと思いますが、将棋を楽しんでいただける環境が戻ってくることを願っています。



藤井棋聖は史上最年少でのタイトル防衛に成功。また、棋聖2期、王位1期のタイトル3期獲得により昇段規定を満たし、史上最年少での九段昇進が決まりました。七段で棋聖のタイトルを獲得しているため、「藤井八段」と呼ばれることなく九段に昇進したことになります。





なお、「九段」という段位については対戦直後のインタビュー、および記者会見でともに質問を受け、意識はしていないと回答していました。



藤井二冠はこのあと、豊島将之竜王を挑戦者に迎えての第62期お~いお茶杯王位戦七番勝負2局目が7月13日(火)・14日(水)に控えているほか、自らが挑戦者として豊島将之叡王に挑む第6期叡王戦五番勝負が7月25日(日)から行われることになっています。また、7月6日(火)には順位戦B級1組・久保利明九段との対局が予定されています。



・追記

渡辺名人が棋聖戦第3局についてブログを更新しました。



ヒューリック杯棋聖戦第3局。 - 渡辺明ブログ

https://blog.goo.ne.jp/kishi-akira/e/b3b48f11c34263df44ae31c5ae795dd3