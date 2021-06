ページを高速に表示するには「CSS in JS」と普通のCSSのどちらを使うべきなのか？

プストニクさんは、今回の結果を見たうえで、ページの表示時に実行するJavaScriptの量を増やしてしまう「CSS in JS」は、特にインターネット接続が遅かったり通信料が高額だったりするローエンドのデバイスや地域において、ウェブサイトの表示に大きな影響を与えると結論付けています。プストニクさんが次にライブラリの選定を行う際には、純粋なCSSを利用するか、今回の計測で用いたLinariaのようなビルド時にCSS in JSのコードからCSSを抽出してくれるツールを利用したいとのことです。

JavaScriptを用いてウェブサイトのUIを構築する際によく利用されるのが「 React 」というFacebook製のライブラリです。ReactではJSXという記法を用いてコンポーネントを構築していきますが、その際にどういう方法でスタイリングを行うかはユーザーの手に任されています。その中でも比較的多く用いられているのが「普通のCSSを利用する方法」と、スタイル設定もJavaScript内で完結させる「CSS in JS」の2つなのですが、この2つについてパフォーマンスへの影響はどれくらい違うのかをフロントエンドエンジニアのトーマス・プストニクさんが計測してブログにまとめています。 Real-world CSS vs. CSS-in-JS performance comparison - Tomas Pustelnik's personal website https://pustelto.com/blog/css-vs-css-in-js-perf/ プストニクさんは実際に業務で利用されているReactアプリをベースに、CSS in JS用のライブラリとして「 styled-components 」を利用したバージョンと、純粋なCSSを用いるものとして「 Linaria 」を利用したバージョンでページ表示時のパフォーマンスを比較したとのこと。計測に用いたアプリは サーバーサイドレンダリング を使っておらず、全ての要素がクライアント側でレンダリングされていると述べられています。 計測には「Home」と「Search」の2つのページが用いられています。まず、ダウンロードサイズの変化は下の画像の通りで、スラッシュが入っている項目はgzip圧縮されたサイズと非圧縮のサイズとのこと。いずれのページにおいても右列のLinariaの方がCSSのサイズは増えるものの、トータルではわずかにサイズダウンしていることが分かります。

2021年06月25日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

