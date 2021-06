2021年06月25日 10時20分 ハードウェア

Western DigitalのNAS「My Book Live」で全データが消滅する現象が発生中、「とにかくネット接続をすぐに切って」と公式



Western Digital(WD)のNAS「My Book Live」で保存しているデータが全消滅する現象が多発しています。WDはこの現象を調査中としており、追って通知を行うまでインターネット接続を停止するように推奨しています。



“I’m totally screwed.” WD My Book Live users wake up to find their data deleted | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/mass-data-wipe-in-my-book-devices-prompts-warning-from-western-digital/



「My Book Live」での大規模なデータ消滅現象は、2021年6月24日に公式掲示板上に投稿された以下の報告から明らかになりました。



Help! All data in mybook live gone and owner password unknown - My Book Live - WD Community

https://community.wd.com/t/help-all-data-in-mybook-live-gone-and-owner-password-unknown/268111



この報告は、「私が所有している『My Book Live』は自宅のLANに接続されており、何年もの間うまく機能していました。しかし、6月24日になって突然2TBの容量ギリギリまで詰めていたデータが全て消滅しました。さらに奇妙なことに、診断のためにコントロールUIにログインしようとすると『owner password(所有者パスワード)』を要求するランディングページ(以下の画像)しか表示できず、この画面でデフォルトパスワードの『admin』や自分が設定するパスワードを試しましたが、ログインできませんでした。このランディングページでは、パスワードの復旧やリセットはできないようです。どなたか助けていただけませんか」という内容。報告者の投稿したランディングページの画像は以下。





この報告は14時間で108件の返信を集めており、その多くが「私も同じ現象を経験しています」といった類い。中には「10年分の仕事と写真のデータが保存してあったのに」という悲痛な叫びも届けられています。



ある報告者が投稿したログによると、この現象の発生時に工場出荷時の状態に復元するプロセスが起動したことが示唆されています。この投稿者いわく、この現象が発生した時刻は誰もMy Book Liveを使用していなかったどころかそもそも家に誰もいなかったとのことで、投稿者は「エンドユーザーからの許可なしに何者かがドライブを工場出荷時の状態に復元できるというのは、非常に恐ろしいことです」と語っています。





Jun 23 15:14:05 MyBookLive factoryRestore.sh: begin script:

Jun 23 15:14:05 MyBookLive shutdown[24582]: shutting down for system reboot

Jun 23 16:02:26 MyBookLive S15mountDataVolume.sh: begin script: start

Jun 23 16:02:29 MyBookLive _: pkg: wd-nas

Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: networking-general

Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: apache-php-webdav

Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: date-time

Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: alerts

Jun 23 16:02:31 MyBookLive logger: hostname=MyBookLive

Jun 23 16:02:32 MyBookLive _: pkg: admin-rest-api



一連の現象に対し、WDの関係者は「当社は一部のMy Book Liveデバイスが悪意のあるソフトウェアによって侵害されていると判断しました。一部のケースでは、この不正アクセスによりファクトリーリセットが行われ、デバイス上のすべてのデータが消去されたと思われます。現時点では、デバイス上のデータを保護するために、My Book Liveをインターネットから切断することをお勧めします。当社は積極的に調査を行っており、最新情報が得られ次第、このスレッドでお知らせします」と回答。ユーザーに対して、My Book Liveのインターネット接続を切断して、続報を待つように求めました。



Action Required on My Book Live and My Book Live Duo - WD Legacy Products / My Book Live - WD Community

https://community.wd.com/t/action-required-on-my-book-live-and-my-book-live-duo/268147