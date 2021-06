膨大な情報を詰め込んだ小型サーバーで世界中にインターネットを届けるプロジェクト「Internet-in-a-Box」

・関連記事

Google発の気球で世界中にインターネットを届ける「Project Loon」が完全シャットダウン - GIGAZINE



世界のインターネット状況をまとめた「Global Digital Statshot」2017年第2四半期版が公表 - GIGAZINE



先進国のネット速度事情2020年版、アメリカはこの1年でインターネットの速度が2倍に - GIGAZINE



「インターネットの自由度」が世界的に低下、パンデミックに乗じてインターネットの監視を強化する政府も - GIGAZINE



333枚のスライドで「インターネットはこれからどうなるのか」を示した貴重なレポート「Internet Trends 2019」 - GIGAZINE

2021年06月24日 07時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.