2021年06月24日

書くことでメンタルヘルスを改善できる「3つの文章タイプ」とは?



作家のアーネスト・ヘミングウェイは、「Write hard and clear about what hurts.(痛みを与えるものについてしっかりと明確に記せ)」と著書で述べていますが、実際につらい経験を文章に書くことでメンタルヘルスが改善されることが研究で示されています。そこで、イギリスのカーディフ・メトロポリタン大学でライティングの講師を務めるクリスティーナ・サッチャー氏が、「書くことでメンタルヘルスを改善できる3つの文章タイプ」についてまとめています。



Writing can improve mental health – here's how

https://theconversation.com/writing-can-improve-mental-health-heres-how-162205



サッチャー氏によると、文章の執筆がメンタルヘルスにプラスの影響をもたらす研究結果は200件以上もあるそうですが、なぜ文章の執筆がメンタルヘルスに役立つのかには諸説あるとのこと。一説では、感情を抑えつけることが心理的苦痛につながるため、文章を書くことで抑圧された感情を解放することがメンタルヘルスの向上につながると言われています。



しかし、近年では感情の解放ではなく「自己認識の向上」がメンタルヘルスを改善する鍵になることが示されるようになっており、サッチャー氏は「文章を書くことが自己認識を高めるため、メンタルヘルスを改善する」という説を主張しています。自己認識とは自らの注意を自分の内側に向けることであり、これによって自分の特徴や感情、行動、信念、価値観、動機などをはっきりと意識することができるそうです。自己認識を向上させることで自信が強まったり、仕事への満足度が高くなったり、自制心を養ったりできるとのこと。





自己認識は訓練によって強化することが可能であり、文章を書くことによって自らの考えや行動、感情、信念についての洞察を深め、自己認識を高められるとサッチャー氏は主張。そこで、「自己認識を強化し、ひいてはメンタルヘルスを改善できる3種類の文章タイプ」について紹介しています。



◆1:Expressive Writing(エクスプレッシブライティング)

ストレスの多い出来事に関連する考えや感情について記す治療では、しばしば「エクスプレッシブライティング」というスタイルの文章執筆が求められるとのこと。これは、他人に見せることを前提とせず、文章や言葉の間違いも気にすることなく、ただ思っていることをありのまま書き出していくというものです。



エクスプレッシブライティングは難しい感情を処理する上で有効とされており、自己認識を高めるほか、抑うつ症状や不安、(PDFファイル)ストレスの軽減などにも役立つとサッチャー氏は述べています。





◆2:Reflective writing(リフレクティブライティング)

「リフレクティブライティング」とは、特定の状況や記憶について記述し、さらにその内容について「自分は何に気付いたのか?」「この出来事が自分をどう変えたのか?」「違った行動をしていたらどうなっただろうか?」といった点に着目し、自分の考えや反省を書き込むという執筆スタイルです。医療従事者や教師、ソーシャルワーカーが仕事を振り返ってリフレクティブライティングを行い、次に生かせるものを見つけたり自分の行動を評価したりするケースもあるとのこと。



リフレクティブライティングを行う場合は、自分自身に質問を行い、常にオープンなマインドと好奇心を持ち、分析する姿勢が必要となります。人々が自分の経験と相互作用から学ぶことで自己認識を向上させることができ、メンタルヘルスや人間関係の改善も期待できるとサッチャー氏は主張しました。





◆3:Creative writing(クリエイティブライティング)

クリエイティブライティングとはその名の通り、詩や小説(短編・中編・長編含む)といった文章による創作のことであり、記憶と共に想像力を使用し、比喩や心象表現といった文学的なスタイルの執筆を行うものです。クリエイティブライティングは思考や感情、アイデア、信念を探求するユニークな方法を提供し、「気候変動への懸念を示すSF小説」「友情への信念を表す童話」「不眠症の苦しみを伝えるフクロウ視点の詩」などを書くことができるとサッチャー氏は主張しています。



また、深い悲しみや怒りなど、直接表現することが困難な物事についても、創作という方法でなら他人に表現することができるケースもあるとのこと。また、創作において適切な言葉や比喩を選択する創造的な意思決定は、自己認識や自尊心を高め、メンタルヘルスを改善する効果もあるそうです。





サッチャー氏は、「自己認識は良いメンタルヘルスを持つための重要な要素であり、書くことは始めるのに最適です」とコメント。悩みや不安について自分の気持ちをエクスプレッシブライティングで書き留めてみたり、困難だった出来事をリフレクティブライティングで振り返ってみたり、あるいはクリエイティブライティングを行ってみたりすることを推奨しました。