iPhoneを本人以外でもロック解除できる「GrayKey」がどのように動作するのかという説明書が流出

AppleはiPhoneのセキュリティの高さを売りにしていることから、犯罪捜査を行う警察に対しても「ロック解除ツールは提供しない」という姿勢を取っています。このためアメリカ政府はベンチャー企業が開発する「 GrayKey 」を利用してiPhoneのロック解除を行っています。新たにテクノロジーメディアのMotherboardは、情報公開請求を通じてGrayKeyの使用方法を説明する文書を入手。この文書から、警察がどのような手順でGrayKeyを使用しているかが明らかになっています。 Instructions Show How Cops Use GrayKey to Brute Force iPhones https://www.vice.com/en/article/k7835w/how-to-brute-force-iphones-graykey iPhoneのロックはパスコードを知らないと解除することができないことから、犯罪捜査が妨害されるとして、これまでアメリカ連邦裁判所は何度もAppleに対してロック解除の 裁判所命令を出してきました 。しかし、Appleは裁判所命令に従うことがiPhoneのセキュリティを破壊するとして要請を拒否。このため、アメリカ政府はベンチャー企業 Grayshift が開発した「GrayKey」というツールを購入して、iPhoneのロックを解除しています。 1台たった5000円でiPhoneのロックを解除するサービスをアメリカ国務省が購入した - GIGAZINE

・関連記事

犯罪捜査で「iPhoneのロック解除」は行われるべきなのか? - GIGAZINE



FBIが銃乱射犯のiPhoneのロックを破った方法が判明、Appleが拒絶したセキュリティ突破はどのようにして行われたのか? - GIGAZINE



ニューヨーク市には10億円規模の「iPhoneのロックを解除するための研究所」がある - GIGAZINE



警察はiPhoneのパスコードをわざわざ破らなくてもあっさりiPhoneに侵入できるとの指摘 - GIGAZINE



iOS11以下のどのiPhoneのロックでも強制的に解除できる方法がついに発見される - GIGAZINE

2021年06月24日 20時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.