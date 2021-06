匿名通信の「Tor」を支援する人物のPayPalアカウントが告知なしに停止されてしまう

IPアドレスなどの情報を匿名化して通信を行う「 Tor 」は、政府の監視を受けている人物が身元を隠して通信を行ったり、政治的な検閲を回避して情報にアクセスしたりする人々にとって重要なシステムとなっています。そんなTorを長年にわたって支援してきたLarry Brandt氏が、「Torの支援に使ってきた決済サービス PayPal のアカウントが、詳細な説明なしに停止されてしまった」と 電子フロンティア財団(EFF) に報告しました。 PayPal Shuts Down Long-Time Tor Supporter with No Recourse | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/deeplinks/2021/06/paypal-shuts-down-long-time-tor-supporter-no-recourse Torの匿名通信は、実際にユーザーが使用するコンピューターから目的のページへアクセスするまでの通信経路に、他のコンピューターなどの中継地点(ノード)を追加することで実現されています。通信時に多くのノードを経由することにで発信源を秘匿するこの仕組みには、ボランティアとしてノードを運営する人々の協力が必要です。 Brandt氏は、そんなTorノードを実行するサーバーに資金を提供する活動を長年続けてきた人物であり、所有していたPayPalアカウントは主にTorサーバーへの送金に使用されていたとのこと。ところが2021年3月、Brandt氏は自身のPayPalアカウントが停止されていることに気付きました。アカウントの停止についてPayPalから事前連絡や警告はなく、PayPalページに表示された縦長のバナーで初めてアカウントが停止されたことを知ったとのこと。 以下の画像が、Brandt氏のPayPalアカウントの停止を通知したバナーです。PayPalアカウントの利用について問題があったためにアカウントが停止され、決定が覆らないことが記されていますが、停止に至った理由の詳細については触れられていません。

2021年06月04日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

