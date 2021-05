Qualcommがエントリー帯のモバイル向けSoC「Snapdragon 7c Gen 2」を発表

現地時間2021年5月25日、Qualcommが2019年に発表したモバイル向けSoC「 Snapdragon 7c 」の性能強化版となる「 Snapdragon 7c Gen 2 」を発表しました。 Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform: For the experiences you deserve https://www.qualcomm.com/news/onq/2021/05/24/snapdragon-7c-gen-2-compute-platform-experiences-you-deserve

2021年05月25日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

