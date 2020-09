Intelが10nmプロセスの第11世代Coreプロセッサ「Tiger Lake UP3」などをIoTエッジ向けに発表

・関連記事

Intelの第11世代Coreプロセッサ「Tiger Lake」をAMDの対抗馬「Ryzen 7」と比較してみた結果とは? - GIGAZINE



56コア・112スレッドのプロセッサ「Intel Xeon Platinum 9282」と「AMD EPYC 7742」の比較ベンチマーク結果をIntelが公開 - GIGAZINE



IntelがTDP7Wのモバイル向け製品「Lakefield」を正式に発表、ARMの牙城に迫れるか - GIGAZINE



IntelのIce Lake世代CPUは「命令の種類による最大クロック制限」が緩和されている - GIGAZINE



2020年09月24日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.