誰でもどこでもいつでもアクセスできるオープンな衛星ネットワーク「FemtoStar」にPINE64が協賛

世界中のオープンおよびプライベートな通信のための 衛星コンステレーション の構築を目指すモバイル衛星サービスが「 FemtoStar 」です。そんなFemtoStarに、64ビット対応シングルボードコンピューターを開発するPINE64が参加を発表しました。 FemtoStar: taking aim for the stars | PINE64 https://www.pine64.org/2021/05/19/femtostar-taking-aim-for-the-stars/ FemtoStarのコンセプトは「プライバシーを尊重し、ネットに中立なモバイル衛星サービスで、誰でもどこでもいつでもアクセスできる」というもので、ユーザー端末から宇宙船、地上局に至るまで、FemtoStarはフリーでオープンソースのハードウェアとソフトウェアで稼働しています。FemtoStarのプロジェクト団体は「FemtoStarの注目すべきポイントは、広域通信ネットワークでは世界初となる、 エアインターフェース とそれを実装する低レベルの無線ファームウェアまでもが、フリーでオープンソースのソフトウェアであるということです」と述べています。 PINE64は2021年6月に、低消費電力・長距離データ通信の LoRa を利用した分散型ネットワーク「 PineDio ゲートウェイシステム」のリリースを予定しています。これと同時に、PINE64はこのPineDioゲートウェイシステムをベースに、プライベートでセキュアなテキストメッセージネットワークの開発を進めていました。 しかし、LoRaを利用するPineDioゲートウェイシステムは普段私たちが日常的に使っている無線通信システムに比べると非常に低速であるため、PINE64は限界を感じていたのこと。そこで「もっと安全にオープンソースに適した方法で広域のネットワークを構築する方法」として、PINE64はFemtoStarに同調したそうです。

2021年05月25日 07時00分00秒 in Posted by log1i_yk

