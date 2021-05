2021年05月14日 13時00分 ゲーム

安全上の懸念からポケモンカードゲームの販売を取りやめる店舗が急増中



2021年10月で25周年を迎える国内初のトレーディングカードゲームである「ポケモンカードゲーム」は、近年国内外で人気が高まっています。そんなポケモンカードゲームの取り扱いを、海外大手の小売販売チェーンであるターゲットやウォルマートが停止していることが明らかになりました。



Pokemon cards pulled from Target and Walmart due to safety concerns - Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-05-13-pokemon-cards-pulled-from-target-and-walmart-due-to-safety-concerns



Target will stop selling Pokemon cards in stores, citing employee safety - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/12/22433236/target-halts-sale-pokemon-mlb-nba-nfl-trading-cards-may-14



Target Stores To Halt Sales Of All Trading Cards From May 14th Forward

https://bleedingcool.com/games/target-stores-to-halt-sales-of-all-trading-cards-from-may-14th-forward/



ターゲットは5月14日以降、アメリカのすべての店舗であらゆる種類のトレーディングカードの取り扱いを一時停止することを発表しました。店舗のカード売り場には「お客様とチームメンバーの安全を確保するために、5月14日からMLB、NFL、NBA、ポケモンのトレーディングカードは、追ってお知らせするまで店頭での販売を中止します」と書かれた紙が貼られています。なお、この措置がマジック:ザ・ギャザリングや遊戯王OCG デュエルモンスターズといった他のトレーディングカードにも及ぶのか否かは記事作成時点では不明です。





ターゲットの別店舗でも同じ張り紙が掲示されている模様。





ウォルマートでも同様の措置が取られており、「トレーディングカードカテゴリは需要の増加およびお客様の不適切な行動により、店舗での取り扱いを停止します」と書かれた告知がリークされています。ただし、ウォルマートの場合は少なくとも一部の店舗でトレーディングカードの取り扱いが停止されたものの、すべての店舗で同じ措置が取られているかは不明です。









安全上の懸念から複数の店舗でトレーディングカードの取り扱いが停止となっている理由は、「トレーディングカードの需要が急増し、転売やいくつかの非常に危険な行動を助長しているため」と海外ゲームメディアのEurogamer.netは指摘しています。2021年5月7日にはウィスコンシン州にあるターゲットの駐車場で、トレーディングカードをめぐる口論が起き男性が銃を取り出すという事件が起きました。



日本でも100万円相当のポケモンカードゲームを盗んだとして、28歳の男性が逮捕されています。



ポケモンカードなど100万円相当盗む ロープで侵入 - YouTube





トレーディングカードの需要の急増については公式も認識しているようで、ポケットモンスター公式も「カードの需要が非常に高いため、一部のファンが特定のポケモンカードゲームの購入に問題を抱えていることを認識しています。供給不足に応じて、より多くのファンが楽しめるように、影響を受けた製品の再販を検討しています」とアナウンスしています。