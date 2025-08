インディーゲームマーケットプライスのItch.ioが削除したアダルトゲームなどの復活を開始

しかし、Mastercardの反論に対し、Steamを運営するValveは、Mastercardが直接の連絡に応じず、決済代行業者からはMastercardの規約を理由として取り扱いを拒否されたと述べ、主張が対立しています。 Mastercard Denies Pressuring Steam To Censor 'NSFW' Games https://kotaku.com/mastercard-denies-pressuring-steam-to-censor-nsfw-games-2000614393

2025年08月03日 23時00分00秒 in ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Indie game marketplace Itch.io begins re….